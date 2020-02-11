السلطات السعودية تعتقل رجل دين عراقي

2020/02/11 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

ألقت شرطة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على "رجل دين" عراقي يدعي قدرته على معالجة "فقد البصر والأمراض المستعصية"، بتهمة الاحتيال على زوار المسجد النبوي الشريف.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام سعودية، أن "نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الشخص المحتال والقبض عليه، وتبين أنه زائر من الجنسية العراقية بالعقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وأوضح المتحدث باسم شرطة المدينة المنورة، أن "ذلك الإجراء جاء عقب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن احتيال شخص على زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، بادعاء قدرته على معالجة فقد البصر وأمراض مستعصية".

واثار رجل الدين المعروف في الاوساط الكردية بأسم "ملا علي" ويسكن منطقة كلك بمحافظة أربيل، موجة من الانتقادات، بعد انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بشرب "بول البعير"، ويدعي شفاء الكثير من الامراض، بينها "إخراج الجن"، من الناس.

وكان "الملا علي" يدير مركزاً طبياً في ناحية كلك التابعة لأربيل، وعرف بإثارته للجدل، وقامت السلطات في إقليم كردستان بإيقافه سابقاً لمدة 10 أيام عام 2017 قبل الإفراج عنه بكفالة، على خلفية وصفه تناول المناديل الورقية بـ"الحل الأنجح" لخفض الوزن، فيما دعى السيدات إلى تناول المناديل الورقية للتمتع بـ"قوام رشيق" مادفع إحدى السيدات لتناول أكثر من 1100 قطعة من المناديل الورقية خلال شهر ونصف، الأمر الذي أدى لنقلها إلى المستشفى.

بغداد اليوم _ ذي قار

نفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، اعتقال أي متظاهر ضمن ما عرف بـ "فرقة مكافحة الدوام" مؤكدة أن المتظاهرين امتثلوا لأوامر المرجعية الدينية العليا الأخيرة.

وقال مدير إعلام قيادة شرطة ذي قار، العميد

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحريق الذي نشب داخل احدى المستشفيات في محافظة المثنى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني في محافظة المثنى اخمدت حادث حريق كبير نشب داخل ال

بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية، (فقط)، ليوم غد الأربعاء.

وجاء في بيان مقتضب، للمحافظة وتلقته (بغداد اليوم)، انه "بطلب من نقابة المعلمين، ومديرية التربية، تقرر تعطيل الد

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