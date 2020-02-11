بومبيو يتهم إيران بتطوير صواريخ عبر إطلاق أقمار صناعية

2020/02/11 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بتطوير مهاراتها الخاصة بالصواريخ البالستية من خلال إطلاق قمر صناعي للاتصالات، وتوعد بممارسة مزيد من الضغوط عليها.وكانت إيران قد أعلنت الأحد أنها أطلقت بنجاح قمرا اصطناعيا، لكنها فشلت في وضعه في المدار.وقال بومبيو في بيان، الثلاثاء، إن التكنولوجيا الخاصة بإطلاق القمر "متطابقة تقريبا" لمهارة صاروخ بالستي بعيد المدى.وأضاف "كل عملية إطلاق، سواء فشلت أم لا، تسمح لإيران بزيادة اكتساب خبرة استخدام مثل هذه التكنولوجيات التي من شأنها إفادة برامجها الصاروخية تحت ذريعة برنامج فضائي سلمي".وتابع أن "الولايات المتحدة ستواصل حشد الدعم في أنحاء العالم لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الصاروخية البالستية المتهورة، وسنواصل فرض ضغوط كبيرة على النظام لتغيير سلوكه".وكان ترامب قد فرض في 2018 عقوبات قاسية على إيران سعيا لكبح نفوذها العسكري بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة سلفه باراك أوباما.وتفاقم التوتر الشهر الماضي بعد أن قتلت الولايات المتحدة في الثالث من يناير قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، في ضربة جوية في بغداد، وردت إيران بعد أيام بإطلاق صواريخ بالستية استهدفت قوات أميركية متمركزة في العراق.

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