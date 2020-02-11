المثنى تتعهد بعقوبات قاسية بحق المتسببين في حريق راح ضحيته العشرات

2020/02/11 | 19:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعهد محافظ المثنى أحمد منفي جودة، يوم الثلاثاء، بانزال عقوبات قاسية بحق المتسببين بحريق أودى بعشرات الضحايا.

وقال جودة في بيان ورد لشفق نيوز "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة وجرح العشرات من المواطنين في حريق حدثَ في الطابق الرابع بمستشفى الحسين التعليمي في السماوة عصر اليوم الثلاثاء".

واضاف "أعدكم أن هذه الحادثة لن تمر بسهولة، حيث شكلنا لجنة تحقيقية مشتركة بين الصحة والدفاع المدني وقيادة الشرطة للوقوف على الاسباب الحقيقية للحريق، وسنتخذ اقصى العقوبات القانونية بحق أي جهة مقصرة او متهاونة بأرواح المواطنين".

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