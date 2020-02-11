الانواء الجوية: موجة الثلوج ستستمر لهذا الموعد

2020/02/11 | 19:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية، يوم الثلاثاء، ان العراق شهد تساقط كمية من الثلوج لم يشهدها منذ اكثر من ٨٠ عاماً.

واضافت في بيان ورد لشفق نيوز ان موجة انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج سيكون مستمراً حتى مساء يوم غدٍ الاربعاء، مبينة ان يوم الخميس سيشهد ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة.

يذكر ان العاصمة بغداد وبعض المحافظات شهدت صباح اليوم الثلاثاء سقوط كميات من الثلوج، وانخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة.

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