حقوق الانسان تكشف خروقات في تظاهرات بغداد وعدة محافظات

2020/02/11 | 19:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، يوم الثلاثاء، عن خروقات حصلت في التظاهرات بالعاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وقالت المفوضية في بيان ورد لشفق نيوز "تواصل فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان توثيقها لما رافق التظاهرات خلال اليومين الماضيين في بغداد وباقي المحافظات وتعرب عن أسفها الشديد لاستمرار العنف والتصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في بعضها، مما ادى الى استشهاد متظاهر في محافظة ذي قار واصابة (2) اضافة الى اصابة (2) من القوات الامنية في منطقة ساحة الوثبة في بغداد اثر قيام عدد من الأشخاص غير المنضبطين باستخدام قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والأسلحة النارية ضد القوات الامنية، اضافة الى تسجيل حالتي اختطاف لناشطين عدد (2) في بغداد والنجف".

واشادت المفوضية بـ"التعاون بين المتظاهرين والقوات الامنية الذي انعكس ايجابا في عدد من المحافظات بعودة الدوام في المدارس والجامعات وفتح الطرق الداخلية والخارجية وعودة الدوام في المؤسسات الحكومية وتواجد القوات الامنية في ساحة التظاهرات".

وطالب المفوضية "القوات الامنية والمتظاهرين السلميين الى المزيد من التعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها والبقاء في الاماكن المحددة للتظاهر وتجنب الاحتكاك مع القوات الامنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

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