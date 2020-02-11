2020/02/11 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس من حديقة الفيسبوك رغم الصقيع = على جدار الثورة المغدورة رقم -252 1- لاأظلم أحداً إذا قلت بصراحة واجبة بعد كل النكبات التي حلت بنا ومازال الخونة والمرتزقة والمثقفون الخونة .يتصدرون المعارضة السورية المزيفة والخائنة دون أن يبصق في وجوههم أحد..ودون أن يلتقي عشرة فقط من الوطنيين الديمقراطيين الشرفاء ليشكلوا نواة نضال وطني منتخبة وديمقراطية ..مستقلة ونظيفة الكف والعقل ...تضع برنامج عمل يلتزم......

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