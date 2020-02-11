ثلوج لم تشهدها بغداد منذ ٨٠ عاماً

2020/02/11 | 20:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل، الثلاثاء، ان العراق شهد تساقط كمية من الثلوج لم يشهده منذ اكثر من ٨٠ عاماً....

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