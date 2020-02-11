الداخلية العراقية: بصمات الشهيد المهندس واضحة بالنصر على داعش

2020/02/11 | 20:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، الثلاثاء، ان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس كانت له بصمات واضحة في النصر على تنظيم داعش ...

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