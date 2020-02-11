2020/02/11 | 20:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمشق ترد على انقرة: سنواصل الرد على الهجمات التركية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دمشق ترد على انقرة: سنواصل الرد على الهجمات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).