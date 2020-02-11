في الذكرى /41/ لثورتها.. إيران تُبسط نفوذها في /4/ عواصم عربية

2020/02/11 | 20:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق في كل عام، وفي نفس هذا اليوم، تحتفل حكومة #إيران، بذكرى ما تُسمّيه انتصار “الثورة الإسلامية الإيرانية”، التي قادها المرشد الأعلى الراحل #الخميني، ضد النظام الملكي […]

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