كيف يتحول الشيعي العراقي إلى “وطني”؟!!

2020/02/11 | 20:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد عبد السادة يتحول الشيعي العراقي إلى “وطني” بنظر البعثيين وحواضن داعش وأبواق العمق “الوهابي” والطائفيين “السنة” المتخفين بأقنعة المدنية والعلمانية والوطنية حين يقوم بالخطوات التالية: أولاً: يعادي إيران التي هي عمقه الاستراتيجي وحليفه العقائدي بمواجهة الإرهاب التكفيري الداعشي ومؤامرات العمق العربي.ثانياً: يهاجم ويشتم الحشد الشعبي الذي هو حارسه الأمين وحامي رقبته من الذبح […]

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