مصدر لـ “العهد نيوز”: تناغم سياسي كبير مع توّجهات محمد علاوي في تأليف كابينته الوزارية

2020/02/11 | 20:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن وجود مناخ إيجابي من قبل غالبية الكتل البرلمانية بشأن تمرير كابينة محمد توفيق علاوي الوزارية.وقال المصدر في حديث لـ “العهد نيوز”، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يحظى بتأييد سياسي كبير من الكتل النيابية لتمرير كابينته الوزارية”.وأضاف المصدر أن “علاوي ما زال في […]

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