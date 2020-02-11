2020/02/11 | 20:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – بعد وقت قصير من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العراق، التقت منظمة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران على وجه السرعة بزعماء الميليشيات العراقية، سعيا إلى توحيدهم في مواجهة فراغ كبير … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“رويترز”: حزب الله اللبناني المدعوم من طهران يتولى قيادة الميليشيات العراقية في أعقاب مقتل سليماني) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“رويترز”: حزب الله اللبناني المدعوم من طهران يتولى قيادة الميليشيات العراقية في أعقاب مقتل سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).