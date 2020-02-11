إطلاق عملية

2020/02/11 | 20:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، شن عملية عسكرية لتأمين حدود العراق مع الأردن وسوريا.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز، إن "رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله ترأسا اجتماعا أمنياً عملياتيا في قيادة عمليات الجزيرة ضم قادة العمليات وممثلي صنوف القوات المسلحة وخلية الإعلام الامني".

وأضافت أنه، "تم استعراض كامل للموقف الامني والاستخباري بقواطع المسؤولية ضمن محافظة الانبار والحدود المشتركة مع المحافظات الأخرى وخصوصاً خط الحدود العراقية مع سوريا والأردن".

وتابع البيان، "جرى إصدار أوامر العمليات لقادة العمليات للانطلاق في (عمليات ابطال العراق/ المرحلة الاولى) ضمن محاور محددة وتحديد القطعات المشاركة فيها والصنوف الساندة لها التي سيتم إعلان تفاصيلها لاحقاً".

واستعاد العراق كامل أراضيه، التي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، من قبضة تنظيم "داعش" عام 2017 بعد حرب طاحنة استمرت ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة تتكون من مئات المقاتلين يشنون هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات بين فترات متباينة.

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