برشلونة يفكر بنبيل فقير

2020/02/11 | 20:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

رغم أن ريال بيتيس لم ينجح الأحد الماضي في الفوز على برشلونة أو حتى التعادل معه إثر ثلاثية ضمن بها الفريق الكتالوني الانتصار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن لاعبا منه كان من بين أكثر المتألقين، لدرجة أن صداه بلغ على ما يبدو أروقة "كامب نو".

ويتعلق الأمر باللاعب نبيل فقير.



الذي طرد في الدقيقة 79 من عمر المباراة بسبب إنذارين في دقيقة واحدة، لكنه قبل ذلك استطاع إعادة الروح إلى فريقه بعد أن سجل هدفه الثاني.

تألقه في هذه المباراة بات واضحا بالتسديدة الصاروخية التي أحرز منها هدفه الشخصي، ناهيك عن المحاولات الثلاثة لهز شباك برشلونة، وكان ليونيل ميسي الوحيد الذي تفوق عليه بمعدل أربع محاولات.

يضاف إلى ذلك، دقة التمريرات التي قيمتها الصحافة المختصة بنسبة 87%، بينما حصل زملاءه في الفريق على علامة 83% فقط.

أن يحقق لاعب كهذا أرقاما أمام عملاق مثل برشلونة أمر ليس بالهين.



وللتذكير فقط سبق أن أحرز فقير في أغسطس/ آب الماضي هدفا في شباك برشلونة.

لكن المباراة الأخيرة تزامنت مع تحركات برشلونة الحثيثة لتعزيز خط الهجوم، بعد أن فقد مهاجمه الأول لويس سواريز وكذلك عثمان ديمبلي وكليهما بسبب الإصابة.

وبعد هذه المباراة بالذات، بدأ اسم فقير يتردد كمرشح قوي في معقل "البلوجرانا" للوقوف إلى جانب ميسي، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اللاعب الفرنسي على رادار النادي الإسباني، إذ أن إيريك أبيدال السكرتير الفني سبق وأن اتصل باللاعب لإخباره بنتائج "متقدمة" بشأن انتقاله إلى البارسا.

لكن هذا حدث قبل أن ينتقل لاعب ليون السابق إلى بيتيس الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.

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