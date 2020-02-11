"مجنس امريكي" يقود العراق للفوز على سوريا

2020/02/11 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتمكن منتخبنا الوطني العراقي لكرة السلة من التغلب على نظيره السوري بنتيجة (63 -60) نقطة في اولى مبارياته التي اقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس الملك عبد الله الثاني المقامة حاليا في الاردن.ونجح المنتخب العراقي من فرض سيطرته على جميع فترات اللقاء وكان الافضل نسبيا في الفترة الرابعة التي رجحت الكفة لمصلحته بفارق 3 نقاط .وشارك لاعب امريكي مجنس مع المنتخب العراقي في هذه المباراة وساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز الاول للكتيبة العراقية.يذكر ان منتخبنا الوطني يستعد للمشاركة في تصفيات اسيا التي ستنطلق اواخر الشهر الجاري عندما يواجه منتخبات لبنان والهند والبحرين .

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