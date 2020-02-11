نائب: علاوي يعمل على اختيار وزرائه دون اشراك الكتل السياسية

2020/02/11 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، يعمل على اختيار كابينته الوزارية بنفسه دون إشراك الكتل السياسية أو إطلاعهم على معلومات بشأنها.وقال المكصوصي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "محمد توفيق علاوي أكد لنا أنه سيختار وزرائه بنفسه دون تدخل القوى السياسية، فيما أكد اتفاقه مع كل الكتل السياسية من مختلف المكونات على هذا الأمر ورفضه لأي تدخل".وأضاف انه "لا يمكننا معرفة أي وزارة حسم امرها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة"، مبيناً أن "علاوي يعمل على حكومته دون اطلاع الكتل السياسية على ذلك، ولهذا لا نملك اي معلومات عن الوزراء الجدد لانه بيد علاوي حصراً".

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