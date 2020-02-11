مراسل التغيير: اندلاع حريق كبير بمخزن في حي البكر أيسر الموصل

2020/02/11 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل قناة التغيير بمحافظة نينوى، بوقوع حريق كبير في إحدى المخازن بمنطقة سكنية.

وأوضح المراسل ان الحريق نجم عن انفجار اسطوانات الغاز، داخل مخزن يحتوي أجهزة كهربائية، واسطوانات غاز خاصة بأجهزة التبريد، بالإضافة الى خزين من مادة زيت الغاز الخاص بمولد الكهرباء، التابع للمخزن الواقع بحي البكر في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، مبينا ان مديرية الدفاع المدني دفعت بثماني عشرة عجلة إطفاء، للسيطرة على الحريق، فيما لم تتمكن الجهات المعنية من حصر الأضرار المادية التي سببها الحريق.

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