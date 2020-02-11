السيد الصدر يلوح ببراءته من الحكومة الجديدة إذا استمرت الضغوطات الحزبية والطائفية

2020/02/11 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بيانا حول الأوضاع الراهنة التي يمر بها العراق.

ونبه السيد الصدر، الشعب العراقي الى أمور عدة تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة والحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات، وأوضح أن وجود الضغوطات الحزبية والطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة قد يؤدي الى ازدياد عدم قناعته بها وبراءته منها بعد اضطراره للسكوت عنها، مبينا أنه لا يزال من المطالبين بالإصلاح.

وأشار الى أن الثورة بدأت تدريجيا بالعودة الى مسارها الأول، على الرغم من وجود خروقات من بعض المخربين ودعاة العنف، معربا عن أمله بعمل الثوار على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية وسلمية.

وأعلن السيد الصدر حل القبعات الزُرق، رافضا تواجد أتباع التيار بعنوانهم في التظاهرات إلا أذا اندمجوا مع المتظاهرين وصاروا منهم وبهم دون التصريح بانتمائهم.

وأضاف، أنه لا يزال ينتظر نتائج التحقيق في حادثة ساحة الصدرين بالنجف لكي أقوم بواجبي الشرعي والوطني إزاء المتسببين بها.

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