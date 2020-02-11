وزير الخارجيّة يفتتح قسمين قنصليّين في أربيل والسليمانية

2020/02/11 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم قسمين قنصليّين في أربيل والسليمانية، لتقديم الخدمات القنصليّة لأبناء كردستان العراق والمناطق المُجاورة.

وأكد الحكيم في حفلي الافتتاح، أنّ الوزارة تبذل كلّ الجهود لتذليل العقبات أمام المُواطِنين، وتحرص على تخفيف عناء السفر إلى بغداد لإنجاز المعاملات القنصليَّة، داعياً إلى العمل بكلِّ ما أمكن؛ لتوفير أفضل السُبُل لتصديق الوثائق المطلوبة.وشدد على أهمّية مُواكَبة حركة احتياج المواطنين في كلِّ منطقة من مناطق العراق، مبينا أن ذلك في إطار خطة الوزارة للاتساع في تقديم خدماتها القنصليّة سواء داخل العراق أم خارجه.

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