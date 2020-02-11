إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي في البحرين

2020/02/11 | 20:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، أن دبلوماسييها، نجحوا بالتعاون مع الشرطة البحرينية، في تحرير 21 فتاة كازاخية وقعن ضحايا الاستعباد الجنسي في البحرين.

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