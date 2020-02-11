روسيا تعزز حضورها في العراق بمضاعفة استثماراتها

2020/02/11 | 20:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة السياسية في مجلس الاتحاد الروسي يوري فيودوروف، اليوم الثلاثاء، أن ثلاث شركات روسية مستعدة لزيادة استثماراتها في قطاع ا...

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