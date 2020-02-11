ترشيح « قطط» لجوائز اسوأ عمل سينمائي

2020/02/11 | 20:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوس انجليس / رويترز

اختير فيلم «قطط» وأربعة من نجومه ضمن ترشيحات جوائز راتزي السنوية لأسوأ الأعمال السينمائية.

وترشح كل من جيمس كوردن وجودي دنش وريبل ويلسون وفرانشيسكا هايوارد لجائزة راتزي عن أدائهم في الفيلم الذي يظهرون من خلاله في هيئة قطط.



وقال القائمون على الجوائز عند إعلان الترشيحات إن دنش الحائزة على جائزة الأوسكار اختيرت لأن الشكل الذي ظهرت به في الفيلم يشبه الأسد الجبان في الفيلم الشهير «ساحر أوز».

لقد حصل فيلم « قطط» على ثمانية ترشيحات راتزي ليتساوى في ذلك مع فيلم «جنازة عائلة ماديا»، من إخراج تايلر بيري وفيلم «رامبو: الدم الأخير» للنجم سيلفستر ستالون.

وتتنافس هذه الأفلام الثلاثة على جوائز أسوأ فيلم مع «المهووس» من فئة أفلام الإثارة وفيلم «مطاردة شارون تيت» (ذا هونتينج أوف شارون تيت) من فئة أفلام الرعب.

فيلم « قطط» مأخوذ عن مسرحية غنائية شهيرة تحمل نفس الاسم، وتم طرحه في ديسمبر كانون الأول وقوبل بسخرية واسعة بين النقاد.



وأخفق الفيلم، الذي تكلف إنتاجه 95 مليون دولار، في شباك التذاكر ولم يحصد سوى 69.7 مليون دولار على مستوى

العالم حسبما أفاد موقع بوكس أوفيس موجو الإلكتروني.

تأسست جوائز راتزي عام 1980 لتكون الوجه الآخر المعاكس لجوائز الأوسكار المرموقة.



ويتم إعلان أسماء المرشحين لجوائز راتزي قبل يوم واحد من حفل توزيع الأوسكار، وهي أرفع جوائز في عالم السينما.

وحصل النجم جون ترافولتا على ترشيحين للراتزي هذا العام عن فيلمي «ذي فاناتيك» و«المبادلة» كما ترشحت الممثلة آن هاثاواي عن فيلمي «المحتالة» و«السفينة سيرينيتي» ومن بين المرشحين أيضا الممثل ماثيو ماكونهي.



لكن الأمر ليس كله سيئا، فقد ترشح نجوم مثل إيدي ميرفي وجنيفر لوبيز وآدم ساندلر لجائزة «راتزي ريديمر» التي تُمنح لفنانين سبق وأن ترشحوا لجوائز أسوأ عمل سينمائي أو حصلوا عليها ثم لقوا استحسانا وإعجابا في الآونة الأخيرة.

ويجري اختيار المرشحين والحائزين على جوائز أسوأ أعمال من خلال تصويت إلكتروني يشارك فيه أعضاء راتزي البالغ عددهم نحو ألف عضو وهم من أكثر من 20 دولة يسجلون أسماءهم على الإنترنت ويدفعون رسوما للعضوية تبلغ 40 دولارا.

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