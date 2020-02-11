2020/02/11 | 20:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حمل عضو مجلس النواب العراقي، النائب عدي شعلان ابو الچون، اليوم الثلاثاء، دائرة صحة المثنى وإدارة مستشفى الحسين التعليمي في السماوة المسؤولية اثر سقوط عدد من الوفيات والمصابين جراء نشوب حريق في طوابق المستشفى، فيما دعوى الى تحقيق فوري.





وقال ابو الچون، في بيان تلقته "الغد برس"، ان" سبب نشوب هذا الحريق يعتبر تهاون من ادارة المستشفى بحق ارواح المواطنين وتعتبر الاخيرة هي المقصرة".





واضاف، ان" البلد والمحافظة ليست بحاجة الى سقوط عدد اخر من ضحايا، ويكفي نزيف الدم ".





وبين، ان" على الجهات التحقيقة اخذ دورها بشكل عاجل وموضوعي بكشف ملابسات الحريق وتقديم تقرير مفصل يعلن امام جميع عائلات الضحايا والمواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحمل دائرة الصحة وإدارة مستشفى السماوة مسؤولية سقوط ضحايا اثر الحريق ويدعو الى تحقيق فوري) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحمل دائرة الصحة وإدارة مستشفى السماوة مسؤولية سقوط ضحايا اثر الحريق ويدعو الى تحقيق فوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).