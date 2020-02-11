2020/02/11 | 20:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

قطع مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ألفارو موراتا، اليوم الثلاثاء، خطوة أخرى في برنامج تعافيه، بالتدرب في الملعب، على هامش مران الفريق.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة عضلية في ديربي العاصمة، مطلع الشهر الجاري، أمام ريال مدريد.

ويسعى موراتا للحاق بمواجهة ليفربول الإنجليزي في ثمن نهائي دوري الأبطال، بعد نحو أسبوع، على ملعب واندا متروبوليتانو.

وتدرب موراتا في الملعب دون الكرة، في إطار خطة التعافي من إصابته العضلية بالساق اليمنى.

من ناحية أخرى، يسعى زميله في الفريق دييجو كوستا هو الآخر للتعافي واللحاق بمواجهة ليفربول.

وكان كوستا قد خضع لجراحة الفتاق في نوفمبر/تشرين الثاني، وبدأ في التدريب الجماعي مع الفريق منذ عدة أيام.

وكذلك واصل المكسيكي إكتور إريرا، الذي غاب عن آخر مباراتين رسميتين للفريق، برنامج تعافيه من إصابة العضلة الضامة اليسرى، حيث عاد اليوم للتدريب على أرض الملعب، وتضمنت تدريباته لمس الكرة.

أما حالة البرتغالي جواو فيليكس الذي أصيب في 26 يناير/كانون الثاني أمام ليجانيس، فتبدو أكثر تعقيدا، إذ لم يخض بعد مرانا جماعيا مع الفريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موراتا وكوستا يسابقان الزمن للحاق بموقعة ليفربول) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موراتا وكوستا يسابقان الزمن للحاق بموقعة ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).