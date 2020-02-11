ثالث حريق في

2020/02/11 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر محلي في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع مدني باحتراق دار في حي الجامعة غربي العاصمة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "حريقاً اندلاع داخل دار في حي الجامعة غربي العاصمة بغداد، أسفر عن وفاة مدني."واضاف أنه "تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني".يذكر ان مدينتي الموصل والسماوة شهدتا اليوم الثلاثاء، نشوب حريقين اثنين ادى احدهما الى مصرع واصابة 25 مواطنا.

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