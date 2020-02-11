حقوق الانسان توثق استشهاد وإصابة واختطاف 5 متظاهرين خلال يومين

2020/02/11 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، توثيقها خمس حالات استشهاد واصابة واختطاف في صفوف المتظاهرين خلال اليومين الماضيين.وقالت المفوضية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان فرقها "رصدت خلال اليومين الماضيين في بغداد وباقي المحافظات، استشهاد متظاهر واحد في محافظة ذي قار، واصابة اثنين من المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد، اضافة الى تسجيل حالتي اختطاف لناشطين اثنين في بغداد والنجف".وأكدت ان "التعاون بين المتظاهرين والقوات الامنية انعكس ايجابا في عدد من المحافظات بعودة الدوام في المدارس والجامعات وفتح الطرق الداخلية والخارجية وعودة الدوام في المؤسسات الحكومية وتواجد القوات الامنية في ساحة التظاهرات".وطالبت المفوضية "القوات الامنية والمتظاهرين بالمزيد من التعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها والبقاء في الاماكن المحددة للتظاهر وتجنب الاحتكاك مع القوات الامنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

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