عباس يندد بخطة السلام الأمريكية بوصفها هدية لإسرائيل

2020/02/11 | 20:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل غاضب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء بوصفها هدية لإسرائيل وغير مقبولة للفلسطينيين.وقال عباس وهو يلوح بنسخة من خريطة … Readmore

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