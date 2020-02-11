41 عاما ولازال ربيعها يزهر…

2020/02/11 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.علي الطويل اليوم في المسيرات التي خرج بها الشعب الايراني لاحياء ذكرى ثورته الاسلامية المباركة استوقفتي لقطات بثتها احدى قنوات التلفزيون الايرانية ، انها امراة كبير تعدت عقدها الثمانون تجلس على كرسي متحرك ويدفعها احد افراد عائلتها ، وقد اتت منذ الصباح الباكر في هذا الجو البارد القارص تنتظر وقت المسيرة التي تبدا بالعاشرة صباحا […]

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