2020/02/11 | 20:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطى عدد سكان مصر الثلاثاء، عتبة 100 مليون نسمة، حسبما أعلنت الساعة السكانية الموجودة بواجهة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما أكد مسؤولون، صعوبة تحديد المولود الجديد حيث تستقبل البلاد مولودا جديدا كل 18 ثانية.وقال الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات خاصة، إن ما اعلنته الساعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تستقبل المولود رقم 100 مليون.. ومسؤولون: يصعب تحديد هويته) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تستقبل المولود رقم 100 مليون.. ومسؤولون: يصعب تحديد هويته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).