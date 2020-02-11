جدل جديد حول مصير القبعات الزرقاء بعد قرار الصدر بحلهم.. ماذا قال الطرفان؟

2020/02/11 | 20:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فور صدور قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل تشكيلات القبعات الزرقاء في ساحات الاحتجاج بعموم البلاد، دخل المحتجون في سباق تفسيرات لتغريدة الصدر الاخيرة.وخلال الايام الماضية وجه المحتجون في ساحات الاحتجاج وعلى وسائل التواصل الاجتماعي نقداً حاداً تجاه انصار التيار الصدري من القبعات الزرقاء متهمين إياهم بتدبير هجمات ضد المتظاهرين في محافظات […]

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