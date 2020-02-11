لعودة الحياة الى شنگال، فرق متطوعة تنجز مشروعين بدعم من منظمة دولية في سنوني

2020/02/11 | 20:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم كإستمرارية لدعم تهيئة المنطقة، تأهباً لعودة اهاليها النازحين، فريقين متطوعين مكونين من مجموعات شبابية من ناحية سنوني، “فريق تفعيل سنوني” و “فريق شباب سنوني” نفذا مشروعين في الناحية بدعم من منظمة مرسي كور الدولية.المشروع الأول، دعم أربعة مدارس في ناحية سنوني بأجهزة الحاسوب وأجهزة العرض (الداتا شو) من قبل …

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