عضو بالديمقراطي الكردستاني لـ”العهد نيوز”: انتصار الثورة الإيرانية انتصار للاسلام في العالم “صور”

2020/02/11 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز­_ نينوى قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل الميراني، اليوم الثلاثاء، ان انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية كان انتصار للاسلام عامة.واكد الميراني في حديث لـ”العهد نيوز” خلال حضوره احتفالية القنصلية الايرانية في اربيل بمناسبة مرور 41 عاما على انتصار الثورة الاسلامية الايرانية ان ” بان الأكراد في العراق مدينون للحرس الثورى الايراني […]

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