سماع دوي انفجارات وإطلاق نار وسط الناصرية


سماع دوي انفجارات وإطلاق نار وسط الناصرية
2020/02/11 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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