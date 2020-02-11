“الصدر” و لائحة العقوبات.. يُدرَج أم لا يُدرَج؟

2020/02/11 | 20:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الجبوري بعد أن قمعَت ميليشياته التي تُعرف بـ #القبعات_الزرق، المتظاهرين والمحتجين في محافظات الوسط والجنوب العراقي، كما العاصمة #بغداد، كثُرَت في الأيام الأخيرة الأنباء التي تتحدّث […]

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