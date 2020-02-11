2020/02/11 | 20:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يحل القبعات الزرق ويؤكد عدم قناعته بالحكومة المؤقتة ناشطون لـ (الزمان) : تسويف مطالب الحراك الشعبي ينذر بتصعيد الأزمة بغداد – قصي منذر واصل المتظاهرون في بغداد والمحافظات الاحتجاج في ساحات الاعتصام وسط تحذيرات من محاولات بعض الاطراف للهيمنة مرة اخرى على الحكومة واعادة المحاصصة الى الواجهة.وحذر ناشطون لـ (الزمان) امس (من تسويف […]

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