2020/02/11 | 20:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحداث الراهنة وراء تأجيل إفتتاح منفذ عرعر الناتو : برنامج الحلف في العراق متوقف بأنتظار استئنافه بغداد – عبد اللطيف الموسوي الانبار – نور الدين حميد أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ إن عمل البعثة في العراق لا يزال معلقا وبأنتظاراستئنافه قريباً.وقال ستولتنبرغ عشية اجتماع لوزراء دفاع الناتو، إن (المشاورات متواصلة مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو : برنامج الحلف في العراق متوقف بأنتظار استئنافه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو : برنامج الحلف في العراق متوقف بأنتظار استئنافه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).