2020/02/11 | 20:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق من باحثي البيطرة يعزل ويشخص فيروس اصاب الثروة السمكية بغداد – الزمان أعلنت دائرة البيطرة عن تمكن فريق من باحثيها من عزل و تشخيص الفيروس المسبب لمرض الكوي هيربس الذي أصاب حقول تربية الأسماك في عدد من المحافظات.وأكدت الدائرة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (فريقا بحثيا مكونا من عدد من الباحثين شكلته […]

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