2020/02/11 | 20:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل طيران الجزيرة‬⁩ نموًا في أرباحه السنوية لتصل إلى 49 مليون دولار أمريكي بزيادة تبلغ 124% ، كما بلغ عدد المسافرين لعام 2019م حوالي 2.4 مليون مسافر.#طيران_الجزيرة يسجل نموًا في أرباحه السنوية لتصل إلى 49 مليون دولار أمريكي بزيادة تبلغ 124% ، كما بلغ عدد المسافرين لعام 2019م حوالي 2.4 مليون مسافر.تسلم الناقل […]

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