تربية السليمانية تصدر توضيحاً بشأن الدوام غداً الاربعاء

2020/02/11 | 20:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للتربية في السليمانية، ان الدوام يوم غد الاربعاء سيكون طبيعياً في جميع مراكز التعليم بحدود تربية محافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان مقتضب ان "المديرية تخطر جميع الطلبة والمعلمين بان غداً الاربعاء سيكون الدوام طبيعياً في جميع مراكز التعليم بحدود تربية محافظة السليمانية".

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