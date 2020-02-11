2020/02/11 | 20:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الثلاثاء، الثقة من البرلمان، بحصولها على أصوات 63 نائبا.

وحضر الجلسة 84 نائبا، منح 63 منهم الثقة للحكومة، فيما رفض 20 منحها الثقة وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد اجتاحت لبنان منذ أكتوبر الماضي، مطالبة بتغيير الحكومة ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

واستجابة لرغبة المحتجين، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من منصبه، ليخلفه حسان دياب، الذي ينظر لحكومته على أنه حكومة "حزب الله" ويرفضها الحراك الشعبي.

وبالرغم من إحداث تغييرات، فإنها لم تكن كافية لإخماد غضب المحتجين، إذ أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الثلاثاء، نقل 26 جريحا إلى مستشفيات في العاصمة بيروت، إثر مواجهات بين محتجين وعناصر الجيش.

ودفع الجيش اللبناني بتعزيزات إلى محيط البرلمان، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز بشكل مكثف في محيط البرلمان لتفريق المتظاهرين.

ووقع عدد من الإصابات نتيجة تدافع بين متظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية عند نقطة زقاق البلاط المؤدية إلى البرلمان.

ويتجمع آلاف المحتجين منذ الصباح الباكر أمام مداخل البرلمان من عدة جهات، في مسعى لمحاصرة النواب ومنعهم من دخول الجلسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة "حزب الله" تنال ثقة البرلمان اللبناني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة "حزب الله" تنال ثقة البرلمان اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).