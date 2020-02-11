احداث ساخنة على الحدود العراقية مع سوريا والاردن!

2020/02/11 | 21:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الحربي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عمليات (ابطال العراق/ المرحلة الاولى) ضمن محاور محددة....

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