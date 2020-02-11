حالة الطقس من “العهد نيوز” ليوم غد الأربعاء

2020/02/11 | 21:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون طقس يوم غد الأربعاء، عائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “المنطقة الوسطى، ستشهد يوم غد الأربعاء، طقساً غائماً جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً، وأما الرياح ستكون جنوبية شرقٌية […]

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