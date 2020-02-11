14 محافظة تقيم محافل تأبينية للقادة الشهداء

2020/02/11 | 21:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في 14 محافظة، الثلاثاء، محافل تأبينية لمناسبة أربعينية القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ورفاقهما.وبدأت الفعاليات بوقت متزامن احياء لأربعينية القادة الشهداء، وسط حضور رسمي […]

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