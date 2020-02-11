2020/02/11 | 21:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

منح البرلمان اللبناني، مساء الثلاثاء، حكومة حسان دياب ثقة مجلس النواب بـ 63 صوتا، من أصل 84 نائبا حضروا الجلسة.

وحجب 20 نائبا الثقة عن الحكومة، في حين امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وحسم رئيس مجلس النواب نبيه بري الجدل حول عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت على الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب، بإعلانه أن "جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائبا والآن العدد هو 68".

وأكد بري، بعد تلاوة دياب للبيان الوزاري، أن "المجلس سيبقى للجميع وليس للفتنة، والمطلوب من هذا الحراك أن يبرر لنا هل يرضى الاعتداءات التي حدثت".

ونالت حكومة الحريري الأولى عام 2009 ثقة 122 نائبا، وفي حكومته الثانية من العام 2019 نال ثقة 111 نائبا، فيما يقدر حصول حكومة دياب على 63 صوتا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة (دياب) بـ٦٣ صوتا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة (دياب) بـ٦٣ صوتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).