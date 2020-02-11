الشرطة يواصل صدارته لدوري كرة اليد بعد فوزه على الجيش

2020/02/11 | 21:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

واصل نادي الشرطة بكرة اليد صدارته للدوري الممتاز.

وهزم الشرطة نظيره الجيش بـ٣٢ هدفا مقابل ١٨ هدفا.

وأقيمت المباراة على قاعة نفط الجنوب وسط حضور جماهيري متوسط.

وسبق للشرطة وان هزم كربلاء بـ٢٩ هدفا مقابل ١٧ هدفا.

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