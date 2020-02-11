2020/02/11 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتصدر هاشتاغ "مطالبنا وين" الترند العراقي، اليوم الثلاثاء، في موقع "تويتر" والذي اطلقه مغردون عراقيون لدعم التظاهرات السلمية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.واطلعت "كلكامش برس"على التغريدات حيث تساءلت الناشطة العراقية "ايثار" حول تلك المطالب بالقول "مطالبنا مراح ننساها..ومراح نتنازل عنها..رئيس وزراء غير جدلي، ومفوضية انتخابات مستقلة، اكمال قانون الانتخابات، وتحديد موعد الانتخابات المبكرة".فيما غرد "علي مراد" قائلاً "قانون الانتخابات وين..قانون حصر السلاح وين، قانون الاحزاب وين، مقاضاة القتلة والجناة شوكت، مقاضاة سفاح الدم شوكت؟".

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