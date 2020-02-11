البياتي: عدم محاكمة قتلة الصحفيين يثير الكثير من علامات الاستفهام

2020/02/11 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، علي البياتي، مساء اليوم الثلاثاء، على البيئة الإعلامية الآمنة ركن أساس للديمقراطية.وغرد البياتي على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس"، قائلا ان "البيئة الأمينة للإعلام الحر هو ركن أساس للديمقراطية".وأضاف ان "قتل الصحفيين والإعلاميين امام صمت الدولة وعدم وجود اي تحقيق أو كشف لنتائجها أو محاكمة للمتورطين يثير الكثير من علامات الاستفهام، ويفتح المجال للهيئات الدولية للتدخل اكثر".

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