2020/02/11 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سماع دوي انفجار وإطلاق رصاص وسط الناصرية

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