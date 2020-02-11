الأنواء الجوية: كمية الثلوج لم يشهدها العراق منذ 80 عاماً

2020/02/11 | 21:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اينيأعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية ان العراق شهد تساقط كمية من الثلوج لم يشهده منذ اكثر من ٨٠ عاماً.

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